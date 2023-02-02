Konya’da akaryakıt istasyonu çıkışında park halindeki otomobil içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonrası araçta içerisinde bulunan 2 kişi camdan çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Park halindeki araçtaki patlama anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya’da akaryakıt istasyonu çıkışında park halindeki otomobil içerisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonrası araçta içerisinde bulunan 2 kişi camdan çıktıktan sonra kayıplara karıştı. Park halindeki araçtaki patlama anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Karakayış Caddesi üzerinde bulunan bir petrol istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 HS 807 plakalı otomobil petrol istasyonu yakınlarında park halinde olduğu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, araç içerisinde kimseyi bulamadı. Akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, araçta bulunan 2 kişinin patlamanın hemen ardından aracın camından çıkarak kaçtığını belirledi. Patlama anının saniye saniye yansıdığı görüntülerde, park halinde bulunan otomobilde patlamanın meydana geldiği ve ardından araç içindeki 2 kişinin camdan çıktığı görülüyor.

Araç içerisinde bulunan 2 kişinin olaydan hemen önce akaryakıt istasyonundan 3 tüp çakmak gazı aldığı öğrenildi. Aracı bırakıp olay yerinden kaçan 2 kişinin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.