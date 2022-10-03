Denizli’de gece saatlerinde park halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücü, kağıt toplayan vatandaşın fark etmesi üzerine yakayı ele verdi.

Denizli’de gece saatlerinde park halindeki araçlara çarpıp kaçan sürücü, kağıt toplayan vatandaşın fark etmesi üzerine yakayı ele verdi.

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde zikzak çizerek ilerleyen otomobil, park halindeki araçlara daldı. Otomobilden inen sürücü ve yanındaki arkadaşı, bir süre araçları izledikten sonra tekrar kendi arabalarına binip hızla bölgeden uzaklaştı. O esnada kaçan aracın tamponu da yola düştü. Araçlarda büyük hasar oluşmasının ardından bir kağıt toplayıcısı duruma şahit olarak yanına gelen adamla beraber ihbarda bulundu.

Kısa süre sonra bulundu

Gece saatlerinde dışarı çıktıklarında araçlarının pert olduğunu fark eden sürücüler, kaçan kişiler hakkında şikayetçi oldu. Aracın plakasını öğrenen güvenlik güçleri, sabah saatlerinde kaçan araç sürücüsüne ulaştı. Şüpheli karakola giderek ifade verirken, araçları hasar alan sürücüler şimdi ise hasarlarının karşılanmasını bekliyor.