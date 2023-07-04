Aydın’ın İncirliova ilçesinde seyir halindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki iki araca çarparak devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı. Savrulan kamyonet park halindeki iki araca çarparak devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü M.D. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürücü M.D.’yi araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.