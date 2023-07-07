Karaman’da park halindeki hafifi ticari aracın motor kısmına giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekibinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Morcalı köyünde park halindeki hafif ticari aracın motor kısmına yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda yılan girdi. Aracına yılanın girdiğini gören sürücü, itfaiyeden yardım istedi. Aracın bulunduğu dağlık araziye giden itfaiye ekibi, uzun uğraşlar sonunda aracın motor kısmına giren yılanı tutacakla zarar vermeden çıkardı. Yılan daha sonra itfaiye görevlileri tarafından doğaya salındı.