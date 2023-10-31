Bursa’da bir şahıs, park halindeki aracın camını açık görünce içeri girdi. 16 bin dolar parayla karşılaşan şüpheli, parayı alıp kayıplara karışsa da Bursa polisinden kaçamadı.

Olay, Gürsu ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Adem B. (49) gece evinin önüne park ettiği aracının camını açık unuttu. Yoldan geçen 23 yaşındaki Tahsin M. ise yoldan geçtiği sırada camın açık olduğunu görünce hemen içeri daldı. Şüpheli, aracın içinde 16 bin 200 doları görünce, parayı alıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken, sabah uyanan ve aracına gittiğinde parasının yerinde olmadığını fark eden Adem B. hemen polisi aradı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Kameradan tespit ettikleri şahsı takip eden Bursa polisi, parayla birlikte şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edilirken, polis ekipleri kurtardıkları 14 bin 650 doları araç sahibine iade etti.