Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi bir şahıs, park halindeki bir aracın camlarını parçaladı ve lastiklerine zarar verdi.

Çerkezköy Gaziosmanpaşa Mahallesi Çetinkaya Sokak üzerinde E.G. isimli şahıs telefonda konuştuğu kişiye bağırarak park halindeki bir araca zarar verdi. Aracın lastiklerini patlatan ve camlarını kıran şahıs, telefonunda konuştuğu bir kişiye de küfür ve hakaretler savurdu.

Kaldırım taşını fırlattı

Telefonla konuşmaya devam eden E.G. yerden kopardığı kaldırım taşını da aracın üzerine attı. Olay sonrası gözaltına alınan E.G.’nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.