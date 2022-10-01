Kaza sonrası yaralanan M.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü M.D.’nin 3.63 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Trakya’nın ithalat ve ihracat şampiyonu Tekirdağ

Trakya’nın ithalat ve ihracat şampiyonu Tekirdağ

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