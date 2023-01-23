Çorum’da park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Çorum’da park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Olay, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çoraklık 23. Sokak üzerinde park halinde olan bir otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı. Silah seslerini duyan araç sahibinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.