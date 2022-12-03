Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi 142 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y.’ye ait 09 AB 146 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. O esnada alevler, yanan aracın önünde park halinde duran H.H.’ye ait 09 TK 867 otomobili de tehdit etti. Alevler diğer araca da sıçramaması için yoğun çalışma gerçekleştiren ekipler, kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.