Aydın’ın Efeler ilçesinde park halinde bulunan kamyonet bir anda alev aldı, itfaiye ekipler yangını büyümeden söndürdü.

Aydın’ın Efeler ilçesinde park halinde bulunan kamyonet bir anda alev aldı, itfaiye ekipler yangını büyümeden söndürdü.

Olay, Efeler ilçesi Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 104 Sokak üzerinde park halinde bulunan 09 AHK 737 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Ekipler, soğutma çalışması gerçekleştirirken, kamyonette maddi hasar meydana geldi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.