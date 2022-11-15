Kırşehir’de, bir sürücü park halinde iken otomobilin altına yatan ve ezilen köpeğin tedavisini yaptırdı.

Kırşehir’de, bir sürücü park halinde iken otomobilin altına yatan ve ezilen köpeğin tedavisini yaptırdı.

Ezilen ve ayağı kırılan köpeğe şefkat gösteren Kırşehirli internet yayıncısı Abdurrahman Akaröz, otomobilin altında olan köpeği fark etmediğini, hayvanın ayağının otomobil hareket edince kırıldığını ifade etti. Akaröz, "Gece saatlerinde park halindeki otomobilimi aldıktan sonra köpeği fark ettim. Hiç düşünmeden veteriner hekimi arayarak tedavisini uygulattım. Ameliyat olması ve köpeğin ayağına platin takılması gerektiğini söylediler. Tedavi süreci boyunca hayvanın sağlığına kavuşması için gereken neyse yapacağım" dedi.

"Sokak hayvanlarına duyarlı olun"

Ezdikten sonra köpeği bırakmadan veterinerle bağlantı kuran Abdurrahman Akaröz’ün davranışının toplumda örnek olması gerektiğini ve ’sokak hayvanı ne olursa olsun’ deyip geçmemenin hayvan sağlığı için de büyük önem arz ettiğini anlatan Veteriner Hekim Ali Yeşilyurt ise; "Duyarlı vatandaş farkında olmadan köpeğin üzerinden geçerek ayağının çatlamasına neden olmuş. Gece saatlerinde köpek kliniğe sevk edildi. Gerekli müdahaleler yapıldı. Sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmalıyız. Hayvanları sokak ortasında bırakmak yerine hemen kliniğe getirsinler. Bunun herhangi bir ücreti yok. Sigorta şirketleri gerekli masrafları karşılıyor" diye konuştu.