Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde park halinde bulunan bir minibüse giren yılan itfaiyenin yaptığı operasyonla girdiği yerden çıkarıldı. Operasyon sorunsuz şekilde sonlanırken, yılan daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

Olay, ilçenin Çay Mahallesi Burunsuz Sokak üzerinde meydana geldi. Park halinde duran Remzi Bülbül’e ait 78 AC 644 plakalı minibüse nereden geldiği belli olmayan bir yılan aracın kapısından içeri girdi. Araç sahibi minibüs içerisinde yılanı fark edince ekiplere haber verdi.

Olay yerine Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne ait ekipler gelerek minibüs içerisinde olan yılanı girdiği yerden çıkarmak için operasyon başlattı. Ekipler bir müddet sonra yılanı girdiği yerden çıkarttı. Aracın sahibi Bülbül, yılanı aracından çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Yılan, daha sonra ekipler tarafından doğal ortamına bırakıldı.