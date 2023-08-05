Eskişehir’de bir sokağa park edilen kurye motosikletleri vatandaşlara yürüyerek alan bırakmazken, görüntü kirliliği oluşturuyor.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Bayramyeri Sokak’ta motosikletli kuryelerin araçlarını kaldırımın kenarına bırakmaları dikkatleri çekti. Yayaların sıkça kullandığı sokakta gelişigüzel park edilen motosikletler, vatandaşların geçişine engel olurken, aynı zamanda görüntü kirliliği de oluşturuyor. Sokaktaki esnaf ise kuryelerin motosikletlerini park etmesinin sokakta soruna neden olduğunu belirterek, “Dükkânlarımızın önüne bu şekilde park edilmesi hoş değil. Yürürken zorluk çekiyoruz. Biraz daha düzenli park edilebilir” sözleriyle tepki gösteriyor.