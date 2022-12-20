Eskişehir’de motosiklet ve bisikletlerin park etmesi için koyulan demirleri vatandaşlar kullanmaya devam ederken, ‘Adalar’ bölgesinde yer alan park demirlerinin üzerine asılan yazı kafalarda soru işareti oluşturdu.

Eskişehir’de motosiklet ve bisikletlerin park etmesi için koyulan demirleri vatandaşlar kullanmaya devam ederken, ‘Adalar’ bölgesinde yer alan park demirlerinin üzerine asılan yazı kafalarda soru işareti oluşturdu.

Eskişehir’in motosiklet ve bisiklet girişine kapanan birçok bölgesine girişlerde belediye ekipleri tarafından park etme alanlarının konduğu biliniyordu. Sürücülerin, sadece yayalara ait olan cadde ve sokaklara girişlerde motosiklet ve bisikletlerini bu demirlere bağlama zorunluluğu bulunuyor. Araç trafiğine kapalı olan ‘Adalar’ bölgesinde de sürücüler için bu demirler bulunurken, park alanının üzerinde yer alan yazı fazlasıyla dikkat çekiyor. Park alanının üzerinde “Park etmek yasaktır” yazılı tabelanın asılı olması sürücüler açısından kafalarda soru işareti oluşmasına neden oluyor. Yazının kim tarafından ve neden asıldığının bilinmediği park alanı için sürücüler, doğru kararın verilmesini bekliyor.