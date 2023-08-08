Enfes kahve aromalarını, eğlenceyi ve müziği bir araya getiren etkinliklerden biri olan Afyon Kahve Festivali’nin ikincisi, 11-12-13 Ağustos tarihleri arasında ECE Türkiye tarafından yönetilen, Park Afyon AVM’de düzenlenecek.

Etkileyici bir atmosfere ve unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak olan Park Afyon AVM, tüm ziyaretçilerini Afyon Kahve Festivali’ne davet ediyor.

Ziyaretçilerine alışverişin dışında deneyimler de sunan şehrin buluşma noktası Park Afyon AVM, kahve tutkunları ve eğlence arayanlar için 11-12-13 Ağustos tarihleri arasında Afyon Kahve Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

11 Ağustos’ta Retrobüs nostaljik şarkılarla ziyaretçileri geçmişe götürürken, 12 Ağustos’ta Necati ve Saykolar sahne performanslarıyla unutulmaz bir müzik şöleni sunacak. 13 Ağustos’ta ise rock müziğin sevilen seslerinden Fatma Turgut, güçlü sesiyle dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak.