ECE Türkiye tarafından yönetilen Park Afyon Alışveriş Merkezi, 18-21 Ağustos tarihleri arasında Kahve ve Tatlı Festivali düzenledi. Afyon’da ilk kez gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü.

ECE Türkiye tarafından yönetilen Park Afyon Alışveriş Merkezi, 18-21 Ağustos tarihleri arasında Kahve ve Tatlı Festivali düzenledi. Afyon’da ilk kez gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Zafer Bölgesi’nin en gözde alışveriş merkezi Park Afyon AVM, gerçekleştirdiği etkinliklerle ziyaretçilerinin alışverişin dışında güzel zaman geçirmelerine de fırsat sunuyor. Park Afyon AVM, bu çerçevede 18-19-20-21 Ağustos tarihleri arasında Kahve ve Tatlı Festivaline ev sahipliği yaptı.

Afyonkarahisar’da ilk kez ve ücretsiz gerçekleştirilen Kahve ve Tatlı Festivaline katılım oldukça fazlaydı. Park Afyon AVM’nin dış alanına kurulan kahve ve tatlı stantları, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. 18 Ağustos’ta Gentlemen, 19 Ağustos’ta Flugel Project, 20 Ağustos’ta Mary Jane, 21 Ağustos’ta ise Retrobüs grubunun konserlerine katılan Park Afyon AVM konukları, konserlerde sevilen şarkılara eşlik ederek eğlenceli vakit geçirdiler.