Fransa’nın başkenti Paris’te silahlı bir saldırganın etrafa ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Fransa’nın başkenti Paris’te silahlı bir saldırganın etrafa ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi.

Fransa’nın başkenti Paris’te Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınlarında gerçekleştirilen silahlı saldırıda bilanço artıyor. Paris Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 3’e yükseldiği bildirildi. 69 yaşındaki saldırganın geçtiğimiz yıl da göçmenlerin kaldığı kampa kılıçla saldırdığı aktarıldı.

Saldırgan gözaltında

Olayın ardından yapılan ilk açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, hastaneye kaldırılan 4 yaralıdan 2’sinin durumunun ciddi olduğu belirtilmişti. Olay yerinde gözaltına alındığı ifade edilen saldırganın terörle bağlantısı olup olmadığı henüz bilinmezken, başlatılan soruşturma sürüyor.