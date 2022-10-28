Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akman ile Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayselin Yıldız, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Paris’te düzenlenen Sanayi ve İş Dünyası İstişare Komitesi (BIAC) toplantısına katıldı. “Gıda için Barış” konulu üst düzey toplantıda başlıca küresel gıda sistemlerinin karşı karşıya kaldığı riskler, gıda güvencesi ve tarım sistemlerine ilişkin çözüm önerileri tartışıldı.

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akman ile Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayselin Yıldız, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) Paris’te düzenlenen Sanayi ve İş Dünyası İstişare Komitesi (BIAC) toplantısına katıldı. “Gıda için Barış” konulu üst düzey toplantıda başlıca küresel gıda sistemlerinin karşı karşıya kaldığı riskler, gıda güvencesi ve tarım sistemlerine ilişkin çözüm önerileri tartışıldı.

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akman ile Yaşar Üniversitesi UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Yürütücüsü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayselin Yıldız, Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) ekim ayı içerisinde Paris’te düzenlediği “Gıda için Barış” konulu üst düzey toplantısına katıldı. OECD Sanayi ve İş Dünyası İstişare Komitesinin (BIAC) düzenlediği toplantıda, küresel gıda sistemlerinin son dönemlerde karşı karşıya olduğu riskler ve gıda güvencesinde sürdürülebilirliğin önemi tartışıldı.

Toplantıya BIAC Komitesi Başkanı olarak katılan Metin Akman, özellikle gıda güvencesi ve dönüşen tarım sistemlerine ilişkin çözüm önerilerine dikkat çekti. Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayselin Yıldız ise gıda güvencesinin sürdürülebilirliği tartışmalarında iklim değişikliği ve göç olgularının altını çizdi. İklim değişikliğine bağlı gerçekleşeceği öngörülen göç hareketlerinin belirli coğrafyalarda ortaya çıkacak kıtlık, kuraklık, su kaynaklarının yok olması ile tetikleneceğini belirten Doç. Dr. Yıldız, artan gıda yoksunluğu ve yoksullaşmanın özellikle geçim kaynaklarının tarıma bağımlı olduğu toplumlarda yeni çatışmalara neden olabileceğini vurguladı. Yıldız, tarım ve gıda güvencesi politikalarında göç konusunun mevsimlik tarım işleri boyutunun da çözüm önerileri çalışmalarında yer alması gerektiğini belirti.

Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütüne üye devletlerin kamu, özel sektör ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı üst düzey toplantıdan çıkacak raporun, kasım ayında düzenlenecek OECD Tarım Bakanları Toplantısı’nın gündem ve içeriğine katkı sağlaması bekleniyor.