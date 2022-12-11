Fas’ın Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz’i mağlup etmesinin ardından Fransa’nın başkenti Paris’te kutlama yapan Faslılara müdahale eden polis, 40’ı aşkın kişiyi gözaltında aldı.

Fas’ın Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Portekiz’i mağlup etmesinin ardından Fransa’nın başkenti Paris’te kutlama yapan Faslılara müdahale eden polis, 40’ı aşkın kişiyi gözaltında aldı.

Katar’daki 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Fas’ın Portekiz’i 1-0 yenmesinin ardından Fransa’nın başkenti Paris’te sokaklar karıştı. Fas’ın galibiyetini kutlamak için Champs Elysees Caddesi’nde bir araya gelen yüzlerce Faslı taraftar, Fransız polisinin sert müdahalesi ile karşılaştı. Göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanan polis ve taraftarlar arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Fransız medyasında yer alan haberlere göre, olaylar esnasında en az 40 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Fas Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde yarı finale yükselen Afrikalı ilk takım oldu. Fas, çarşamba günü Fransa Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek.