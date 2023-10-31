Paris Yunus Emre Enstitüsü, Cumhuriyet’in 100. Yılını Fransa’da Avrupa Konseyi Temsilcileri ve Kordiplomatiğin katılımıyla kutlandı

Paris Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl dönümünü Fransa’nın Strazburg şehrinde Avrupa Konseyi temsilcileri ve kordiplomatiğin katılımıyla kutladı. Enstitü tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Fransa genelinde düzenlediği faaliyetlerine “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı” adlı etkinlik eklendi.

Strazburg Avrupa Konseyinin ev sahipliği yaptığı etkinlikte Enstitü tarafından “Türk Geleneksel Sanatları” ve “Türkiye’nin Yüzleri” sergilerinin açılışı gerçekleştirildi ve mini bir konser verildi.

Bir dizi faaliyetin yer aldığı etkinliğe Hırvatistan’ın Eski Dışişleri Bakanı ve Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder, Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Fransız Milletvekili Didier Lemaire Paris Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Celine Aydın, Avrupa Konseyi temsilcileri ve kordiplomatik iştirak etti.

Konserde sahne alan Sanatçılar Pelin Başar Sezgin ve Güray Başol’un eşsiz performansıyla başlayan program davetlilerden büyük ilgi topladı.

Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder, programda gerçekleştirdiği konuşmada Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılının böyle anlamlı bir etkinlikle kutlanmasından dolayı Paris Yunus Emre Enstitüsüne teşekkürlerini iletti.

Protokol konuşmalarının ardından Türkiye’nin zengin kültürel mirasının 25 Türk fotoğraf sanatçısının kadrajından 50 fotoğraf ile davetlilerin beğenisine sunulduğu “Türkiye’nin Yüzleri” ile “Türk Geleneksel Sanatları” isimli sergilerin açılışı gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Türkiye-Fransa Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı Fransız Milletvekili Didier Lemaire’e Paris Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Celine Aydın tarafından geleneksel Türk el sanatları ve sergide yer alan eserlere ilişkin bilgi verildi.