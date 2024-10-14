Otomobil meraklılarını bir araya getiren ve birçok yeni modelin tanıtılacağı Paris Motor Show 2024 yarın ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Otomotiv dünyasının en önemli etkinliklerinden Paris Motor Show, başlıyor. Porte de Versailles fuar ve sergi merkezinde düzenlenen etkinlik bugün medya ve sektör uzmanlarını ağırlıyor. Otomobil meraklılarını 1898’den bu yana ağırlayan fuar, yarın ise ziyaretçilerine kapılarını açılacak.

Fuarda bu yıl elektrikli araçlar ana temayı oluştururken, hem Fransız hem de Çinli otomobil üreticilerine ait beklenen birçok yeni model de görücüye çıkıyor. Motor Show’da Renault’un yeni R5 E-Tech ve sportif versiyonu Alpine A290 ile R4 E-Tech gibi otomobilleri sergilenecek. Citroen’in C4 ve C4X modellerinin de yer alacağı fuarda, Volkswagen, BMW ve Peugeot gibi dev markalar da araçlarını otomobil meraklılarıyla buluşturacak. Audi ve Skoda’nın en son çıkardığı elektrikli otomobillerin sergileneceği showda, öne çıkan Çinli markaların ise BYD, Dongfeng, Xpeng ve Skyworth olması bekleniyor. Toplam 9 Çin merkezli otomobil üreticisinin yer aldığı etkinlikte Çinli markalar Avrupa pazarına uyarlanmış özel modellerini sunacak. Tesla’nın ise Fransa’ya henüz satışı yapılmayan Cybertruck ile fuarda dikkatleri üzerine çekmesi bekleniyor.

Dünyanın en eski otomotiv etkinliği olarak bilinen Paris Motor Show, 20 Ekim’de sona erecek.