Yalova İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban pazarı ile satış ve kesim yerlerini ziyaret ederek kurban satıcı ve alıcıları ile sohbet etti.

Suat Parıldar 28 Haziran-01 Temmuz tarihleri arasında icra edilecek kurban bayramı öncesinde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü İskender Karael’le birlikte Kurban Pazarı ile kurban satış ve kesim yerlerine yaptığı ziyaretlerde incelemelerde bulundu ve kurban satıcılarıyla sohbet ederek kurbanlıkların satışı ve kesimi hakkında sohbet etti. İl Müdürümüz bir kurban pazarlığına da aracılık ederek satışın gerçekleşmesine katkı sağladı.

İl Müdürü Parıldar yaptığı ziyaretlerde kurban alımı, kesimi ve kurban etinin işlenmesi ve saklanması ile ilgili şunları kaydetti:

“Kurban Bayramı sebebiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin yoğun olduğu bu dönemde, hayvan hastalıklarının yayılma riski de artmakta ve dolaylı olarak ülke ekonomisinde büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu olumsuzlukların önlenmesi amacı ile bir takım tedbirlerin alınması; yetiştiricilerin, hayvan satıcılarının ve hayvan alıcılarının bu tedbirlerin gereklerini yerine getirmeleri önemlidir. İl dışından İlimize Kurbanlık olarak hayvanlarını sevk eden hayvan sahiplerinin İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri’nden Veteriner Sevk Raporu almaları zorunludur. Sığır, Manda ve Deve gibi büyükbaş hayvan satın alacakların, alacakları hayvanların kulak küpesi, pasaportu veya "Veteriner Sağlık Raporu" olup olmadığını kontrol etmeleri ve bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekir. Vatandaşlarımız Tarım ve Orman Bakanlığının mobil uygulaması ’TarımCebimde’ üzerinden küpe numaralarını girerek kurbanlık hayvanların ırk, cinsiyet, yaş, tür ve aşı bilgilerini sorgulayabilirler. ’Tarımcebimde’ uygulamasını mobil cihazlarına indiren vatandaşlarımız, tüm kullanıcılara açık küpe sorgulama özelliğiyle küpe numarasını girerek büyükbaş veya küçükbaş hayvanlar ile ilgili detaylara ve aşı bilgilerine ulaşabiliyor. Vatandaşlar, şu 3 adımı takip ederek satın almak istedikleri kurban hakkında bilgi edinebiliyor: https://tarimcebimde.tarimorman.gov.tr adresinden ’TarımCebimde’ mobil uygulaması cep telefonuna indirilir. ‘Hayvansal Üretim’ana menüsünden ‘Küpe Sorgulama’ alt menüsü seçilir. Gelen menüde büyükbaş veya küçükbaş hayvan seçimi yapıldıktan sonra satın alınmak istenen hayvanın küpe numarası girilerek ’Sorgula’ butonuna tıklanır. Gelen sonuçlarda hayvanın yaşı, türü, ırkı ve aşıları hakkında tüm bilgiler görülebilir. Sürdürülebilir bir hayvancılık için damızlık dişi hayvan varlığının artırılması büyük önem arz etmektedir. Bu gayetle gebe veya damızlık niteliği taşıyan dişi hayvanların kurbanlık olarak kesimleri yasaktır. Ancak "damızlık değeri yoktur" şeklinde Veteriner Hekim Raporu olan dişi hayvanlar kesilebilir. Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, kanlı ishal ve pis kokulu burun akıntısı olan, kılları karışık ve mat halde olan ve bakışları, dış görünümü canlı olmayan hayvanlar satın alınmamalıdır. Kurbanlık hayvanların kesimi, çalışma izni almış mezbaha ve kombinalar ile belediyeler tarafından sadece kurban kesimi için hazırlanmış, alt ve üst yapıları bulunan kesim yerlerinde ve Kurban Hizmetleri komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde yapılmalıdır. Çünkü buralarda temizlik hizmetleri; sıcak ve soğuk su; tuvalet, askı, kanal ve çukur, atık ve artık imha yeri gibi imkanlar ile usta kesici, muayene ve kontrol veteriner hekim hizmetleri bulunur. Köylerde ve kesim yeri bulunmayan yerlerde ise bahçelerde usulüne uygun olarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde kesim yapılır. Ancak cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kesim yapmak yasaktır. Kurban etleri, parçalar halinde temiz kaplara konulmalı ve önce güneş görmeyen serin bir yerde 14 C’nin altında olmamasına dikkat edilmeli) hava alması sağlanarak kesim sıcaklığının oda ısısına düşmesi beklenmeli (5-6 saati geçmemeli) daha sonra buzdolabına kaldırılmalıdır. Kurbanlık etler henüz kesim sıcaklığında iken buzdolabına poşet içinde veya hava alamayacak bir durumda büyük parçalar halinde üst üste konulursa, buzdolabı ısısı etin iç kısımlarını soğutmaya yetmez. Bu nedenle etin hava almayan kısımlarında çok kısa sürede (2. gün) bozulma ve kokuşma hatta yeşillenme görülür. Böyle kısımlar tüketilmemeli atılmalıdır. Kurbanlık etin dayanma süresi, kesim kalitesi ve et parçasının büyüklüğüne göre değişmekle beraber, normal buzdolabında 5 veya 6 gündür. Bu süre kıymada genellikle 3 gündür. Eğer daha uzun süreli muhafaza düşünülüyorsa etler derin dondurucuda -18 derecede muhafaza edilmelidir.”