“Biz de Armani, Bulgari, Channel Kadar İyi Parfüm Yapabiliriz” diyen Abdullah Ürün, dünyaca ünlü parfüm tasarımcıları ile tanışıp uzun yıllar bu alanda kendini geliştiren az sayıda Türk arasında yer alıyor. Türkiye’nin dünyadaki en büyük gül ihracatçıları arasında yer aldığını vurgulayan Ürün, “Anadolu’da bitki florası ve bilgi birikimi anlamında önemli bir miras var. Ancak iş, küresel markalar arasına girmek olduğunda henüz yeterli deneyime sahip değiliz. Yine de Beafrag markamız ile Cumhuriyet’in 100. yılına armağan olarak hazırladığımız, bir kadın ve bir erkek iki parfümden oluşan yeni koleksiyonumuzun Avrupa’da da büyük beğeni toplayacağına inanıyorum” dedi.

“Biz de Armani, Bulgari, Channel Kadar İyi Parfüm Yapabiliriz” diyen Abdullah Ürün, dünyaca ünlü parfüm tasarımcıları ile tanışıp uzun yıllar bu alanda kendini geliştiren az sayıda Türk arasında yer alıyor. Türkiye’nin dünyadaki en büyük gül ihracatçıları arasında yer aldığını vurgulayan Ürün, “Anadolu’da bitki florası ve bilgi birikimi anlamında önemli bir miras var. Ancak iş, küresel markalar arasına girmek olduğunda henüz yeterli deneyime sahip değiliz. Yine de Beafrag markamız ile Cumhuriyet’in 100. yılına armağan olarak hazırladığımız, bir kadın ve bir erkek iki parfümden oluşan yeni koleksiyonumuzun Avrupa’da da büyük beğeni toplayacağına inanıyorum” dedi.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere pek çok ülkeye parfüm satışı gerçekleştiren Appar Limited Şirketi’nin kurucularından Abdullah Ürün, çocukluğundan itibaren parfümlere ilgi duyduğunu söyledi. Ailesinin Laleli’de toptan ve perakende kozmetik ürünleri satan şirketinde çalışarak büyüyen Ürün, güzel kokulara olan ilgisinin peşine düşerek dünyanın en önemli koku üreticileri ve parfüm tasarımcıları ile tanışarak bu konuda eğitimler aldı. Çok sevdiği ünlü parfümler gibi değerli parfümler üretmeyi hedefleyen Ürün, 2018 yılında Beafrag markasını kurarak sektördeki az sayıda Türk marka arasına girmeyi başardı.

Uzun yıllar sektörde tecrübe kazanıp dünyanın en iyi burunları ile tanışma ve çalışma fırsatını bulduktan sonra 2018 yılında Appar’ı kuran Abdullah Ürün, Beafrag markası ile Türkiye’de başta gençler olmak üzere çok sayıda lüks parfüm kullanıcısının beğenisini kazandı. Ürün, “Yüksek kalitede Fransız malı spreyler kullanan, parçaları elle birleştirip özenle sunan Beafrag parfümlerini koklarken şaşırtıcı derecede güzel kokular ile karşılaşabilirsiniz. Zaten marka seçkin satış kanallarında, “Şaşırtan ve mutluluk veren etkileyici kokular” sloganı ile yer alıyor. Elle polisaj yapılan, Fransa’da markaya özel olarak üretilen vanaları ve görünmez hortumları ile lüks parfüm alanının büyük özen gerektiren bir iş olduğunu bilen Beafrag, kokularını Fransız parfüm üretim geleneği ile hazırlıyor. İngilizcede kırgın olmak anlamına gelen Be Afrag’ı böldük, parçaladık; güzel kokular ile kırgınlıkları unutup gönül almaya dönüştürdük. Başta Avrupa olmak üzere yakın ülkeye parfüm satışı gerçekleştirdik. Dünya markaları arasına parfüm alanında da Türk adını yazdırmaya hazırlanıyoruz” şeklinde konuştu.