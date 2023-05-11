Seçimle Anneler Günü’nün aynı tarihe denk gelmesi ve bu yıl yaşanan deprem felaketi sebebiyle Eskişehirli parfümcü esnafı Anneler Günü’nün durgun geçmesini bekliyor.

Bu yıl seçim ve Anneler Günü aynı tarihe denk geliyor. Normal şartlarda Anneler Günü’nden 1 hafta önce ticari bir beklentiye giren ve satışları yükselen parfümcü esnafı, bu durum sebebiyle Anneler Günü’nün geri planda kaldığını söyledi. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma yol açan deprem felaketinin de işlere etki ettiğini ifade eden esnaf, deprem bölgesindeki bazı insanların ailelerini kaybettiği için bu Anneler Günü’nün daha buruk geçeceğini düşünüyor.

“İnsanlar seçime odaklandığı için Anneler Günü biraz daha geri planda kaldı”

Eskişehir’de parfümcülük yapan Özlem Oymak, seçim sebebiyle Anneler Günü’nün daha geri planda kaldığını söyledi. Annelerin önemine ve değerine dikkat çeken Oymak, “Ticaret yaptığımız için Anneler Günü gibi özel günlerde bir talep ve hızlanma bekliyoruz. Aslında 1 hafta önceden bizim işlerimiz başlıyor, Anneler Günü’ne son 3 gün kala ise çok yoğunluk oluyor ancak şu anda öyle bir durum yok. Seçimle Anneler Günü aynı güne denk geliyor, dolayısıyla insanlar seçime odaklandığı için Anneler Günü biraz daha geri planda kaldı. Ayrıca bu yıl yaşanan deprem sebebiyle Anneler Günü biraz daha buruk geçecek, sonuçta insanlar ailelerini kaybettiler. Dolayısıyla vatandaşlar kendilerini geri çektiler, ben bu Anneler Günü’nün daha durgun geçeceğini düşünüyorum. Annelerimiz bizim için çok kıymetli, onların kıymetini bilelim” dedi.