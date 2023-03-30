Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde alev alev yanan parfüm fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi altıncı caddede bulunan Atak Farma Kozmetik Fabrikasında meydana gelen büyük çaplı yangın, itfaiye ekiplerinin büyük çabasıyla yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri alevleri tamamen kontrol alarak soğutma işlemi başlattı.

Yangında fabrikada büyük hasar oluştu.

Fabrika yönetimince yangına ilişkin yapılan açıklamada, "Yangın kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Büyük bir maddi hasarın oluşmasına rağmen can kaybı ve yaralı olmaması en büyük teselli kaynağımız olmuştur. Yangının ilk anından itibaren çalışmalarını fedakarca sürdüren tüm ekiplere teşekkür ederiz. Tüm iş ortaklarımızın ve ekip arkadaşlarımızın desteği ile bu zorlu süreci birlikte atlatacağız" denildi.