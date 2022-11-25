Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emir Alper (20) idaresindeki 55 AIF 571 plakalı Honda Vtec marka/model otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki demir korkulukları parçalayıp ağaca çarptı. Parçalanarak hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Emir Alper ağır yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

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