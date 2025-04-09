Gölcük Belediyesi tarafından Kervansaray’da sahnelenen "Parça Tesirli Pazarlar" adlı tiyatro oyunu, vatandaşlardan tam not aldı.

Ünlü oyuncu Çetin Altay ile Özlem Karaaytu’nun birlikte sahnelediği oyunu izleyenler kahkaha dolu bir akşam yaşadı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve önceki dönem belediye başkanlarından Mehmet Ellibeş de izleyiciler arasında yer aldı. Bir karı kocanın gündelik hayatını komedi türünde ele alan oyunda, salonu dolduran vatandaşlar eğlenceli anlar yaşadı.

Oyun sonunda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sponsor olarak destek veren firma sahiplerine ve izleyicilere teşekkür etti.