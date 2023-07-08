Konya’nın Akşehir ilçesinde, 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği çerçevesinde çeşitli tiyatro oyunları seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Şenlik çerçevesinde ünlü yazar Flavia Coste tarafından kaleme alınan, Tolga Yeter tarafından yönetilen Uygur Sanat Tiyatrosu’nun “Paraya Hayır” adlı tiyatro oyunu, Akşehir Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerle buluştu. Trajedi - Dram türündeki oyunu; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, bazı kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş izledi.

Oyunun sonunda tiyatronun Genel Sanat Yönetmeni Süheyl Uygur bir konuşma yaparak, “Geçen sene kardeşim Behzat gelmişti, ondan önce rahmetli babamız defalarca Akşehir’e geldi. Burada babamın büstünü gördüm ve çok duygulandım. Yapanlardan tekrar Allah razı olsun, sağ olsunlar, var olsunlar” ifadelerini kullandı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da, “Behzat Uygur Bey üst üste 2 yıldır Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği’mizde temsili Nasreddin Hoca olarak bizleri onurlandırdı. Rahmetli Nejat Bey öyle bir evlat yetiştirmiş ki, Süheyl Uygur ve ekibiyle beraberiz. Behzat Beyin oğlu Nejat Bey, dedesinin ismini taşıyor. Behzat beyle telefonla görüştüm. Sizlere çok selamları var. Gerçekten Nejat Uygur Türkiye’de tiyatro sanatında efsaneler arasındaydı. Kendisine rahmetle ve şükranla anıyoruz. Biz Akşehir olarak Uygur ailesini çok seviyoruz. Burada her zaman misafir etmekten ayrı bir kıvanç duyuyoruz. Oyununuzdan fevkalade keyif aldık. Her zaman sizleri aramızda görmek istiyoruz. Bu güzel geceyi bizleri yaşattığınız için ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkanı Salih Akkaya oyunculara teşekkür ederek günün anısına plaket takdim edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.