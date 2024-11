Burdur’da 7 ülkenin katılımıyla düzenlenen Uzman Posta Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B Kategorisi müsabakaları bugün başladı. Türkiye ilk maçında Gürcistan’ı 3-0 mağlup etti.

Uzman Posta Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası B Kategorisi müsabakaları Burdur’da düzenleniyor. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen turnuvada Türkiye; Büyük Britanya, Çekya, Fransa, Gürcistan, Hollanda ve Litvanya milli takımları mücadele ediyor. 3 gün boyunca lig usulü sürecek olan müsabakalar sonucunda ilk üçte yer alacak olan takımlar gelecek sene Macaristan’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası A Kategorisine doğrudan katılım hakkı kazanacak.

Turnuvanın ilk gününde Gürcistan ile karşılaşan A Milli Takım çekişmeli geçen maçtan 3-0 galip ayrılarak turnuvaya iyi bir giriş yaptı.

Turnuva hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Oturak Voleybol koordinatörü Onur Hoşnut, "Burada keyifli bir turnuvaya başladık. Yoğun bir şekilde üç gün 21 adet müsabakayı burada beraber gerçekleştireceğiz. Sağ olsun bugün seyircilerimiz de var. Spor lisesi bize eşlik ediyor. Ve burada Milli Takımımız kendisiyle beraber yer alan Çekya, Büyük Britanya, Litvanya, Fransa, Hollanda ve Gürcistan’la mücadele ederek ilk üç içerisinde öncelikle yer almaya çalışacak. Tabii gönlümüzden geçen şampiyonluk. Ve burada ilk üçe giren takımlar gelecek sene Macaristan’daki ParaVolley Avrupa A kategorisi mücadelesine doğrudan katılma hakkı elde edecek. Biz de bu amaçla üç kamp dönemi gerçekleştirdik. Kampımızın üçüncüsü de yine bu harika tesiste gerçekleşti. Milli takım uzun süredir burada. Milli Takımımız bayağı iyi bir başlangıç yaptılar. Bugün yine Hollanda maçımız kritik. Dolayısıyla ondan da güzel bir sonuçla ayrılmayı umuyoruz" dedi.

"Hedefimiz 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları"

Hedeflerinin hem erkeklerde ham kadınlarda 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları olduğunu da dile getiren Hoşnut, "ParaVolley ülkemizde Avrupa’ya kıyasla biraz daha yeni ama bizim voleybol federasyonumuzun çatısına altındaki dahil olmuştu da gene yeni diyebiliriz. Henüz geçen sene oldu. Hemen onun ardından yoğun bir şekilde biz çalışmalarımıza başladık. Başkanımız Sayın Mehmet Akif Üstündağ özellikle bize önem veriyor. Çünkü ülkemizdeki deprem gerçeğini de hatırlarsak bir de sosyal sorumluluk boyutu var. Biz hemen bu turnuvadan sonra milli takım faaliyetleriyle beraber ülkemizdeki tarama ve gelişim kamplarını da başlatacağız. Hem erkek hem kadın milli takımlarımızın 2028 Los Angeles hedefiyle paralimpik oyunlara yönelik hazırlayacağız. Yavaş yavaş da çıtayı yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

"Turnuvayı ilk üçte bitiren takımlar A Kategorisine yükselecek"

Turnuvada ilk üçe giren takımların Macaristan’daki A Kategorisi maçlarına katılmaya hak kazanacağını söyleyen Onur Hoşnut, "Burada bir tek devreli lig usulü bir turnuva var. 7 takımın birbirleriyle yapacakları mücadelelerde alacakları puanlar çerçevesinde pazar günü bir sıralama olacak. Birinci, ikinci, üçüncü takım ve turnuvanın en değerli oyuncuları burada ödüllerini alacaklar. Pazar akşamı da son maçın ardından kapanış törenimizle turnuvayı sonlandıracağız ve ilk üç takım gelecek sene Macaristan’daki turnuvaya uğurlamış olacağız buradan" açıklamasında bulundu.

"Takımlar engelli sporculardan oluşuyor"

Oturarak Voleybol takımları hakkında da bilgi veren Hoşnut, "Bu turnuvada engel durumu önemli. Avrupa Şampiyonası’nda bizim tam engelli ve minimal engelli dediğimiz kategorilerde sporcular yarışıyor. Şu an izlediğiniz maçta her bir takımın beş tane oyuncusu tam engelli statüsünde. Bir tane de minimal engelli sporcu yer alabiliyor. Farklı turnuva formatlarında engelsiz sporcular da yarışabiliyor ama Avrupa Şampiyonası’nda böyle. Bizim takımımızda da şu an bir arkadaşımız minimal engelli sahada bir tane de yedeğimiz var aynı şekilde. Diğer sporcularımız engelli. Bu her turnuva öncesinde Dünya ParaVolley’den gelen sınıflandırmacıların yaptığı bir sınıflandırma süreciyle belirleniyor ve oyuncuların engel durumu tescilleniyor. O şekilde müsabakalara katılma hakkı elde ediyorlar" şeklinde konuştu.

Branko Mihorko: "Herkesi oturarak voleybola davet ediyorum"

ParaVolley Avrupa Başkanı Branko Mihorko ise yaptığı açıklamada, "Tekrar Türkiye’de olmaktan çok mutluyum. 2021 yılında Kemer’deydik. Çok zor koşullarda Covid koşulları altında harika bir turnuva gerçekleştirdik. Şimdi de burada çok güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bariz bir şekilde ParaVolley’in gelişmekte olduğunu görüyoruz. Özellikle Türk Milli Takımı’nın da çok bariz bir şekilde geliştiği belli oluyor. Türk halkını bu güzel spora davet ediyoruz. Sadece engelli sporcularımız için değil engelsiz sporcularımız da bunu yapabilir. Son derece eğlenceli ve keyifli bir disiplin. Herkesi oturarak voleybola davet ediyorum" diye konuştu.

Aziz Hopyar: "Şampiyon olarak geldik, şampiyon olarak gideceğiz"

ParaVolley Erkekler A Milli Takım Başantrenörü Aziz Hopyar de, yaklaşık üç aydır bu turnuvaya hazırlandıklarını belirterek, "Burdur’da üçüncü kampımızı yapmıştık. Buradan önceki iki kampımızı Karaman ilinde yaptık. Şimdi Burdur’da son kampımızı yapıp turnuvaya hazırlandık. Bu turnuvada amacımız ligi ilk üç sırada tamamlamak. Çünkü ilk üçe giren takım Avrupa Şampiyonasına katılacak. Biz buraya Milletler Ligi’nden şampiyon olarak geldik. Yine buradan şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası’na katılmak olacak. Bizi destekleyen herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Türkiye bugün 17.30’da ikinci maçta Hollanda ile karşılaşacak.