Muğla’nın Fethiye ilçesinde paraşütle atlayış gerçekleştiren ve ormanlık alana acil iniş yapan Rusya uyruklu turist Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde paraşütle atlayış gerçekleştiren ve ormanlık alana acil iniş yapan Rusya uyruklu turist Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Rusya uyruklu T.F. Ölüdeniz Mahallesi Babadağ 1200 metre pistinden tek olarak atlayış gerçekleştirdi. Rusya uyruklu T.F. bir süre sonra ormanlık araziye acil iniş yaptı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye JAK timleri sevk edildi. Dağda mahsur kalan turist JAK timleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Turistin herhangi bir yarasının olmadığı öğrenildi.