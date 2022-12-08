Yusufeli Barajı nedeniyle sular altınca kalacak olan Tekkale köyünde bulunan 150 metre yüksekliğindeki viyadükten atlayan paraşüt sporcusu sular yükselmeden son atlayışını yaptı.

Yusufeli Barajı nedeniyle sular altınca kalacak olan Tekkale köyünde bulunan 150 metre yüksekliğindeki viyadükten atlayan paraşüt sporcusu sular yükselmeden son atlayışını yaptı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı su tutmaya başladı. Baraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken su seviyesi yükselirken, Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köy ve mahalleler bir bir sular altında kalıyor.

Sular altında kalacak olan bölgeler için yapılan yeni yol ağlarında yer alan, 150 metre yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü olan Tekkale Viyadüğünden ismini vermek istemeyen Türk Hava Kurumu Paraşüt sporcusu serbest atlayış gerçekleştirdi.

Viyadüğün korkuluk demirleri üzerinden kendini azgın akan Çoruh nehrinin üzerine bırakan sporcu 7 saniye içerisinde çeltik tarlasına başarılı iniş gerçekleştirdi.

Yürekleri ağza getiren bu atlayış cep telefonu ile kaydedildi.