Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremzedelerin göç ettiği illerden birisi olan Giresun’a gelen depremzedeler Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremzedelerin göç ettiği illerden birisi olan Giresun’a gelen depremzedeler Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay illerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken, sadece canını kurtaranların göçü de davam ediyor.

Depremin neredeyse hayatı durma noktasına getirdiği deprem bölgesinden göç edenlerin yaşamları da paramparça oldu. Birçoğu yakınını depremde kaybederken, kimi aileler ise göç ettikleri illerde birbirlerinin acısını teselli etmeye çalışıyor. Giresun’da yerleştirildikleri öğrenci yurtlarında onları bir araya getiren ise yaşadıkları acıların ortak oluşu.

4 aylık bebeğiyle enkazdan saniyelerle kurutuldu

Geride işlerini, işyerlerini, evlerini, okullarını ve arkadaşlarını bırakarak Giresun’a gelen depremzedelerden birisi olan 4 aylık bebeği ile Seyyid Vakkas Öğrenci Yurduna yerleştirilen Münevver Gül, o gece tek düşündüğünün çocukları olduğunu başka hiçbir şeyi hatırlayamadığını söyledi. Her şeylerini geride bırakmalarına rağmen çocuklarıyla bir arada bulunmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Gül, “O geceye dair hatırladığım tek şey 6. katta yaşıyorduk sallanmayla uykudan uyandığımda ilk şey 4 aylık çocuğuma sarılmak ve diğer çocuklarımla evden çıkma telaşım oldu. Nasıl çıktık onu bile hatırlayamıyorum. Biz çıktıktan sonra ikinci sarsıntıda evimiz tamamen çökmüş. Diğer aile bireylerimizle birbirimizi kaybettik. 3 gün sonra babam aradı Giresun’a gelmiş bizi de çağırdı. Bizde ailemizle beraber Giresun’da buluştuk” dedi.

60 yakınını kaybetti, kendisi enkazdan sağ kurtuldu

Depremde 60 yakınını kaybettikten sonra kendisinin yaşadığına dahi sevinemeyen İlham Emir, “Ben Antakya’da yaşıyordum, o gece uykuda depreme yakalandık. Enkazdan sağ kurtarıldım ama ablamı, çocuklarını, kuzenlerimi, amcalarımı neredeyse bütün yakınlarımı kaybettiğimi öğrenince kendi yaşadığıma sevinemedim. Ben kurtuldum ama 60 yakınım depremde hayatını kaybetmiş. Buraya beni kim getirdi ne zaman geldiğimi dahi hatırlayamıyorum. Sanki bir kabus görüyorum ve bu kabustan biran önce uyanmak istiyorum. Buradaki diğer illerden gelen depremzedelerle acılarımıza ortak oluyoruz” şeklinde konuştu.

Sehpa hayatlarını kurtardı

Enkazdan yaralı kurtulan dünürü Emine Karakaş ile beraber Giresun’a gelen depremzedelerden birisi olan Hatice Mısırlı ise kızını ve 2 torununu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını ifade ederek, “Biz eşimle beraber o gece henüz uyumamıştık. Sarsıntı başlayınca evde büyük bir sehpa vardı hemen onun altına girdik. Bir süre sonra da tavan üzerimize çöktü. Bağırıp yardım istememiz üzerine çevredeki vatandaşların yardımıyla enkazdan kurtarıldık. Bizden ayrı bir semtte ikamet eden kızım, torunlarım ve damadım bulunduğu bina çökmüş. Onlar maalesef enkazdan sağ kurutulamadı. Bizde enkazdan bizim gibi yaralı kurtulan dünürümle beraber buraya getirdiler. Şimdi buradayız biz sağız ama çocuklarımızı, torunlarımızı kaybettik. Burada beraber kaldığımız her depremzedenin bir kaybı var. Onlarla beraber birbirimizi teselli ediyoruz” ifadelerini kullandı.