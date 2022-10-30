Antalya’nın dünyaca unlu Konyaaltı sahilinden paramotor ile havalanan polis memuru baba ve kızı, kısa bir sure sonra inşaat alanına düştü. İnşaat demirlerine çakılmaktan son anda kurtulan baba ve kız sağlık ekipleri tarafından hastane kaldırıldı.

Antalya’nın dünyaca unlu Konyaaltı sahilinden paramotor ile havalanan polis memuru baba ve kızı, kısa bir sure sonra inşaat alanına düştü. İnşaat demirlerine çakılmaktan son anda kurtulan baba ve kız sağlık ekipleri tarafından hastane kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dünyaca unlu Konyaaltı sahilinden paramotor ile havalanan polis memuru Ercan Kaçak ve kızı Ece Kaçak (16), bir sure sonra paramotorun kontrolünü kaybederek inşaat alanına düştü. Baba kızın düştüğünü gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan baba ve kızı farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan değerlendirmede hayati tehlike arz edecek bir durumun olmadığı öğrenildi. Paramotorun paraşütü ise inşaat alanında bulunan demir direklerine takılı kaldığı görüldü. Kazada paramotorun pervanesi parçalandı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.