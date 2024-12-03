Giresunlu paralimpik yüzme dünya şampiyonu Turgut Aslan Yaman, Giresun Üniversitesi İşitme Engelliler ve İşaret Dili Topluluğu tarafından düzenlenen söyleşi programına katıldı.

Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu’nda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ’Giresun’dan Olimpiyatlara’ söyleşi programı düzenlendi. Düzenlenen söyleşi programına konuşmacı olarak paralimpik yüzme dalında dünya şampiyonluğu, 2024 Paris Olimpiyatları’nda dördüncülük, Avrupa şampiyonlukları elde eden Turgut Aslan Yaman katıldı.

Etkinlikte spor yolculuğunu paylaşan Yaman, “Her başarı bir mücadele gerektirir. Ailemin desteğiyle başladığım bu yolda yorulduğum anlar oldu ama her seferinde daha güçlü kalkmayı başardım. Ülkemi temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmak benim için en büyük gurur” dedi. Gençlere seslenen Yaman, “Ben başardım, sıra sizde" diyerek motivasyon dolu bir mesaj verdi.

Antrenör Ali Şahin ise Turgut ile 12 yıllık bir çalışma sürecinden bahsederek, "Turgut, dünya rekorunu kırarken kendisinden yaşça büyük rakiplerini geride bıraktı. Paris Olimpiyatları’nda dördüncülük elde ettik. Ancak hedefimiz 2028 Los Angeles Olimpiyatları’nda altın madalya" dedi.