Kumluca’da öğrenciler ile bir araya gelen Paralimpik Milli Okçu Murat Turan, "2009 da bir maganda kurşunu ile 3 ay yatağa bağlı yaşamak zorunda kaldım. 3 ay evimde pencerenin dibindeki yataktan dışarıyı izlemek ile geçti. Anlatırken kolay oluyor belki ama yaşadıktan sonra yaşadıklarıma geri dönüm baktığımda bu zorluğu ben nasıl başarmışım diyorum. Hedefim dünya rekoru kırarak olimpiyat madalyası almak ve bu madalyayı trafik kazası sonucu kayıp ettiğim hocamın mezarına götürmek" dedi.

Kumluca’da öğrenciler ile bir araya gelen Paralimpik Milli Okçu Murat Turan, "2009 da bir maganda kurşunu ile 3 ay yatağa bağlı yaşamak zorunda kaldım. 3 ay evimde pencerenin dibindeki yataktan dışarıyı izlemek ile geçti. Anlatırken kolay oluyor belki ama yaşadıktan sonra yaşadıklarıma geri dönüm baktığımda bu zorluğu ben nasıl başarmışım diyorum. Hedefim dünya rekoru kırarak olimpiyat madalyası almak ve bu madalyayı trafik kazası sonucu kayıp ettiğim hocamın mezarına götürmek" dedi.

Antalya’nın Kumluca İlçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri çerçevesinde Paralimpik Milli Okçu Murat Turan’ın katıldığı bir söyleşi düzenlendi. Turan, Kumluca Sınav Koleji bünyesinde kurulan okçuluk kulübü öğrencileri ziyaret etti. Murat Turan, öğrenciler ve katılımcılar için örnek atışlar yaptı. Ardından ise günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir yaptı. Her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde herkes bir engelli adayıdır gibi klişeleşmiş sözlerin söylendiğini belirten Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, "Önemli olan engellileri anlamak, onların hayatını kolaylaştıracak işler yapmaktır. Bunun en küçüğü ve kolayı engelli rampalarını ne gerekçe ile olursa olsun işgal etmemektir. Engellileri anlamak onları dışlamadan hayata ortak etmektir" şeklinde konuştu.

"3 ay yatağa bağlı yaşamak zorunda kaldım"

Müdür Tekdemir’in konuşmasından sonra Paralimpik Milli Okçu Murat Turan’ın hayatını ve altın madalyaya giden öyküyü konu edinen slâyt gösterisi yapıldı. Öğrencilerin ve katılımcıların sorularını cevaplayan Murat Turan, "Aslen Ağrı’lıyım. Ama Denizli de yaşıyorum. Asil mesleğim üflemeli cam ustalığıdır. 2009 da bir maganda kurşunu ile 3 ay yatağa bağlı yaşamak zorunda kaldım. 3 ay evimde pencerenin dibindeki yataktan dışarıyı izlemek ile geçti ama o günlerde kendi kendime dedim ki Murat sen bu olamazsın. Bir şeyler yapmalısın. GATA Askeri Hastanesinde tedavi görürken orada cephede gazi olmuş, kolu, bacağı veya vücut uzuvlarını kaybetmiş arkadaşlarım oldu. Onların içinde okçuluk ile ilgilenenler de vardı. İşte orada o arkadaşlardan etkilendim. Okçuluk sporuna başladım. Denizli’de antrenmanlara gitmeye başladım. Tabi antrenmanlara gidip gelmek zor oluyordu. Kendi aracım yoktu. Her defasında 5 kilometre uzaklıktaki antrenman alanına bir arkadaş veya tanıdığıma kendimi bıraktırıyordum. Antrenmana gidemediğim günler oldu" sözlerine yer verdi.

"Dönüm baktığımda bu zorluğu ben nasıl başarmışım diyorum"

Yaşananlara rağmen pes etmediğini belirten Turan, “Annem, başıma yine bir iş gelir korkusundan dışarı çıkmasın diye tekerlekli sandalyemi saklardı. Annemi o konuda çok üzdüm. Hakkını nasıl ödeyeceğim bilemiyorum. Tüm zorluklara rağmen okçulukta başarıyı elde etmiştim ama hocamı bir trafik kazası sonucu kayıp ettim. İşte o zaman benim için hayattan kopuş başladı Çünkü tutunduğum dal kopmuştu. Bir süre okçulukla ilgilenemedim. Kendimi toplayamadım. Kendime geldiğimde okçuluk sporundan çok şeyler kaybetmiştim. Sponsor bulamıyor malzeme alamıyordum. Murat sen neleri başardın. Yine başarırsın dedim. Okçuluk sporu ile uğraşan tanıdıklarımın kullanmadığı ve kendi eski malzemelerimi kullanarak tek başıma yeniden okçuluk sporunda başarıyı yakaladım. Anlatırken kolay oluyor belki ama yaşadıktan sonra yaşadıklarıma geri dönüm baktığımda bu zorluğu ben nasıl başarmışım diyorum. Avrupa ve Dünya şampiyonluklarında derecelerim var. Artık bundan sonraki hedefim Dünya rekoru kırarak olimpiyat madalyası almak ve bu madalyayı trafik kazası sonucu kayıp ettiğim hocamın mezarına götürmek" şeklinde konuştu.

Söyleşiye Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Demir öğretmenler ve öğrenciler katıldı.