Zonguldak’ta 12 senedir Beşiktaşlı futbolculara ait formaları biriktiren Ozan Köse, yaklaşık 250 formayı evinin bir odasında sergiliyor. Hedefinde tüm Beşiktaş’ın formalarını biriktirebilmek olduğunu söyleyen Köse, "1977-78 yıllarında giyilen Beşiktaş forması için arabasını teklif edenler oldu" dedi.

Zonguldak’ta 12 senedir Beşiktaşlı futbolculara ait formaları biriktiren Ozan Köse, yaklaşık 250 formayı evinin bir odasında sergiliyor. Hedefinde tüm Beşiktaş’ın formalarını biriktirebilmek olduğunu söyleyen Köse, "1977-78 yıllarında giyilen Beşiktaş forması için arabasını teklif edenler oldu" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne (BEÜ) bağlı Alaplı Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisi olarak görev yapan Ozan Köse, 12 yıldır biriktirdiği yaklaşık 250 formayı evininin bir odasında sergiliyor. Evindeki odayı adeta müze haline getiren Köse, özenle baktığı formaları her gün temizliyor. 2010 yılında ilk formasını alarak koleksiyon serüvenine başlayan 38 yaşındaki Köse, bugüne kadar Beşiktaş’a ait yaklaşık 250 forma biriktirdi.

"Pul, para gibi bir anda forma koleksiyonu oluştu”

Koleksiyon yapmaya nasıl başladığını anlatan Ozan Köse, "Yaklaşık 12 yıldır forma biriktiriyorum. Bu koleksiyon merakı bir iki forma alarak başladı. Birikmeye başlayınca devamını getirdik. Kendimi bildim bileli Beşiktaşlıyım. Gemi mühendisiyim ama şu an gemi mühendisliğini yapmıyorum. Bülent Ecevit Üniversitesi Alaplı Meslek Yüksek Okulunda öğretim görevlisiyim. Gemilerde çalıştığım zamanlarda bir iki forma alarak ufaktan koleksiyon oluştu, sonradan bir baktım ki 2000 yılından sonraki bütün formaların sahibiyim. Sonradan dedim ki Ozan artık bir koleksiyonun var. 2000 yılından öncesini yavaş yavaş alman lazım. Bu satılan formaları ala ala şimdi yaklaşık 250’ye yakın formam var. Hemen hemen hepsi futbolcuların maçta giydiği terli yıkanmamış formalar. Mesela elimde Quaresma’nın Şampiyonlar Ligi’nde giymiş olduğu bir forma var 2016-2017 sezonunda. Hepsi orijinal forma, sonradan üretilmiş formalar değil. Kimisi futbolcunun teri

üzerindeyken alınmış" dedi.

“1977-78’e ait Beşiktaş forması için arabasını teklif edenler oldu”

Paha biçemediği formalar için para, araba teklif edenlerin olduğunu aktaran Ozan Köse, "Aklınıza gelebilecek tüm futbolcuların formaları bende mevcut. Sonuçta burada hepsinde bir yaşanmışlık var ve bunları değerli kılan da o yaşanmışlıktır. Şu an benim elde ettiğim en eski formam 1977-78 yıllarında giyilen bu formamız. O zamanlar şimdiki gibi her maçta 3-4 forma bulunmuyordu. Bir forma belki tüm sezon boyunca giyildiğinden yıkana yıkana formanın siyah yerleri grileşmiş durumda. Neredeyse yarım asırlık forma, hatta maçlarda kalan kan izleri mevcut. Bu forma için bana çok yüksek meblağlar teklif edildi. Hatta araba bile teklif edildi. Fakat benim için manevi değeri maddi değerinden daha yüksek olduğu için elimizde tutuyoruz. Bu forma paha biçemediğim, hatta kimsenin paha biçemediği formaların başında geliyor. Yani neredeyse yarım asırlık bir forma. Burada bir tarih biriktiriyoruz. Bunlar bizim gözümüzde bir hazine. Hedefim daha büyük, daha geniş bir yerde müze konsepti tarzında formayı sergilemek" diye konuştu.

"Beşiktaşlı futbolcuları ağırlamak isterim"

Beşiktaşlı futbolcuları ağırlamak istediğini belirten Köse, "1977’den şu ana kadar oynamış Beşiktaşlı futbolcuları burada ağırlayıp; anılarını, hatıralarını, yaşanmışlıklarını anlattıkları bir ortamın oluşmasını isterim. Bu koleksiyonla Türkiye ve Beşiktaş’a ait dünya çapında futbolcuların formalarının var olduğunun bilinmesini hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.