ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Papua Yeni Gine’nin Kainantu bölgesinde yerel saatle 09.45 sıralarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 80 kilometre derinlikte kaydedilen deprem, başkent Port Moresby’e kadar hissedildi. Deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı.

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