Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyünde boş tarlada yağmur sonrası çiçek açan papatyalar doğayı süsledi.

Türkiye’nin akciğerlerinden biri olarak tabir edilen Bolu’da mayıs yağmurlarının ardından doğa canlandı. Abant Gölü Milli Parkı’nın eteklerinde bulunan boş tarlalarda çıkan papatyalar doğada renk cümbüşü oluşturdu. Mudurnu ilçesine bağlı Örencik köyünde tarlada yağmur sonrası çiçek açan papatyalar doğayı süsledi. Muhteşem görüntüleri fark eden doğaseverler, bol bol fotoğraf çekti.

“Telefon ile çok güzel anları yakalayabiliyoruz”

Yüksel Özcan, papatya çayının çok güzel olduğunu ve şifa için kaynatılıp içilmesi gerektiğini söyledi. Özcan, “Fotoğraf, video çekmek artık hobi oldu. Her an elimizde olan telefon ile çok güzel anları yakalayabiliyoruz” dedi.