Papara Göztepe Kadın Voleybol Takımı, KFC Kadınlar 1. Ligi’nde geçirdiği başarılı sezonun ardından Final Grubu’nda da rakiplerini geride bırakıp Vodafone Sultanlar Ligi’ne yükseldi.

Papara’nın isim ve forma sponsorluğunda mücadele eden Göztepe Kadın Voleybol Takımı, normal sezonu lider tamamladı. İzmir ekibi yarı final ve final etabındaki başarılı performansıyla da Vodafone Sultanlar Ligi’ne adını yazdırdı. Bugün İBB Spor’u 3-2’lik skorla geçen Papara Göztepe, 20 yıl aradan sonra Vodafone Sultanlar Ligi’ne dönerek hem İzmir’i hem de kadın voleybolunu gururlandırdı.

"Gençlerin hayallerine ve kadın voleyboluna yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Papara Pazarlama Lideri Perin Saraoğlu, bu başarının ardından, "Papara olarak sporu uzun yıllardır destekliyor ve gençlerin hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmak için çalışıyoruz. Göztepe Kadın Voleybol Takımı’na isim ve forma sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Papara Göztepe’nin Vodafone Sultanlar Ligi’ne yükselmesi bizim için de çok anlamlı. Bu başarı, yalnızca bir sportif başarı değil; genç kızların sporla güçlenebileceğini ve azimle hayallerini gerçekleştirebileceğini gösteren güçlü bir ilham kaynağı. Çünkü spor, sadece bir oyun değil; hayalleri gerçeğe dönüştüren ve toplumu ileri taşıyan bir güç. Papara olarak, gençlere her alanda umut ve ilham vermeye devam edecek, her zaman yanlarında olacağız" dedi.

Göz Göz, Vodafone Sultanlar Ligi’nde de iddialı

Göztepe Voleybol Şube Asbaşkanı Sinem Güntekin ise, "Bu büyük başarı bizim için sadece bir başlangıç. Vodafone Sultanlar Ligi’nde de güçlü bir kadro ve yüksek hedeflerle mücadele edeceğiz. Hedefimiz, yalnızca ligde kalıcı olmak değil, zirveye oynayan bir takım oluşturmak. Sahaya çıktığımız her maçta, mücadele ruhumuzu ve oyun gücümüzü en üst seviyeye taşıyarak şampiyonluk için savaşacağız. Taraftarımızın coşkusunu arkamıza alarak, Göztepe’yi kadın voleybolunun en güçlü markalarından biri haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk kutlamaları Papara Göztepe’nin aldığı kupa ve madalyaların ardından hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: Hakkı Demiralay, Sema Kayıkçı

Papara Göztepe: Ceren Kapucu, Miroslava, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gökbudak, Helene, ÜnzileNur Hacıoğlu Melis Demir (L) (Sude Hacı Mustafaoğlu, İlayda Uçak)

İBB: Bahar, Azanova, Kecman, Nisan Barut, Duygu Düzceler, Aslı Tecimer Nazlıcan Yılmaz (L) (Ece Eke, Gizem Tuğrul, Berfin Öztürk)

Setler: 25-23, 24-26, 17-25, 25-20, 15-11

Süre: 2 saat 32 dakika