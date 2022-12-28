Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, eski Papa 16. Benedict’ın hasta olduğunu duyurarak sağlığına kavuşması için dua istedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, eski Papa 16. Benedict’ın hasta olduğunu duyurarak sağlığına kavuşması için dua istedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 95 yaşındaki Eski Papa 16. Benedict’in "çok hasta" olduğunu açıkladı. Eski Papa 16. Benedict için dua isteyen Papa Francis, "Hepinizden Papa Emeritus Benedict için özel dualarınızı istiyorum. O çok hasta" ifadelerini kullandı. Papa Francis, ayrıca açıklamanın öncesinde Benedict’i ziyaret ettiğini de sözlerine ekledi. Eski Papa 16. Benedict’in durumunun kontrol altında olduğu belirtildi.

Katolik liderlerden dua çağrısı

Almanya, İngiltere ve ABD gibi birçok ülkenin Katolik lideri sosyal medya üzerinden emekli olmadan önce 8 yıl boyunca Papa olarak görev yapan Benedict için dua edilmesi çağrısında bulundu. Alman Kardinal Reinhard Marx, "Bu sabah, Roma’daki Papa Emeritus’un sağlık durumuyla ilgili endişe verici haberi öğrendim. Onun için dua etmenizi istiyoruz" açıklamasında bulundu. İtalyan medyasında yer alan haberlerde, eski Papa Benedict’in solunum yolları rahatsızlığı yaşadığı ifade edildi.

İstifa etmişti

16. Benedict, Katolik kilisesindeki cinsel istismar skandallarının ardından yaşlılığını gerekçe göstererek 2013’de istifa etmişti. Benedict, 600 yıl aradan sonra istifa eden ilk Papa olmuştu. Papa Francis 13 Mart 2013’te Papa Benedict’in yerini alarak Latin Amerika’dan gelen ilk Papa olmuştu.

Ne olmuştu?

Almanya’da Westpfahl Spilker Wastl hukuk firması, 1945-2019 yılları arasında Münih Başpiskoposluğu’ndaki cinsel istismar iddialarına ilişkin bulguları içeren raporu açıklamıştı. Başpiskoposluk tarafından hazırlatılan raporda, eski Papa 16. Benedict’in 1977-1982 tarihlerinde Münih başpiskoposu olarak görev yaptığı dönemde çocuklara cinsel istismarda bulunan rahiplerden haberdar olduğu ancak harekete geçmeyerek sessiz kalmayı tercih ettiği belirtilmişti.

Hukuk firmasından avukat Martin Pusch "Gerçekler hakkında bilgilendirilmişti. Dört cinsel istismar davasında görevi kötüye kullanmakla suçlanabileceğini düşünüyoruz. Bu olaylardan 2’si görevde olduğu sırada işlenen ve devlet tarafından kabul edilen suiistimallerle ilgili. Her iki davada da failler, görevde kaldılar” dedi. Benedict’in görevde olduğu dönemde taciz vakaları olduğunu ifade eden Pusch, "O rahipler herhangi bir yaptırım uygulanmadan işlerine devam etti. Kilise hiçbir şey yapmadı. Bunun böyle olmadığına inansak da, belirli gerçekleri bilmediğini iddia ediyor” ifadelerini kullanmıştı.