Adıyaman’ın Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli, Ramazan ayı boyunca "İftar Buluşmaları" kapsamında her akşam farklı bir okul pansiyonunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geliyor.

İftar buluşmaları kapsamında Türkiye Petrolleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen iftar programına katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Başli ve ekibi, öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi, okul pansiyonu işleyişi ve eğitim-öğretim faaliyetlerine dair okul idarecileri ile fikir alışverişinde bulundu.

Öğrencilerle samimi bir ortamda sohbet ederek ramazan ayının manevi iklimini ve birlik ruhunu pekiştirmeyi amaçladıklarını belirten Müdür Başli, "İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak her gün farklı bir pansiyonda düzenlenen iftar sofralarına katılarak, öğrencilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Böylece, Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma kültürünü hep birlikte deneyimliyoruz" dedi.