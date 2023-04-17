Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir kişi, kaldığı pansiyonda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma ilçesi Filyos beldesinde meydana geldi. İstanbul’dan Zonguldak’a çalışmak için gelen ve 2 gün önce işe başlayan 43 yaşındaki Okan Kurtulmuş sabah saatlerinde kaldığı pansiyonda oda arkadaşı tarafından ölü olarak bulundu. Olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Okan Kurtulmuş’un öldüğünü tespit etti. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan inceleme sonrasında hayatını kaybeden Kurtulmuş’un cansız bedeni Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kurtulmuş’un daha sonra otopsi işlemleri için Zonguldak Devlet Hastanesi’ne sevki yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.