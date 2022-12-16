Emet İlçe Müftülüğünce ilçedeki orta öğretim pansiyonlarında kalan öğrencilere yönelik "Değerler Eğitimi" programlarının devam ettiği bildirildi.

Emet İlçe Müftülüğünce ilçedeki orta öğretim pansiyonlarında kalan öğrencilere yönelik "Değerler Eğitimi" programlarının devam ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada,” Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında yapılan protokol gereği Emet İlçe Müftülüğü tarafından ilçedeki orta öğretim pansiyonlarında kalan öğrencilere yönelik, "Değerler Eğitimi" programları aralıksız devam ediyor. İlçe Müftüsü İsmail Çınar Emet Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan kız öğrencilerle bir araya geldi. Müftü Çınar öğrencilere, "Aile bağlarının gençler için önemi, başarıya giden yolda ailenin önemi" konularına temas ettikten sonra soru-cevap bölümünde öğrencilerin sorularını cevaplandırdı” ifadelerine yer verildi.