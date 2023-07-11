Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sahil bandındaki elektrik panosunda dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müftü Mahallesi Uzunkum Caddesi ofis yolu üzerindeki sahil bandında elektrik panosunda yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri yangın olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri ise KGYS panosu açtıklarında dumanların yükseldiğini gördü. Bir polis memuru telefonla ile edindiği bilgilerle panonun enerji akışını kesti. Panodaki arızanın giderilmesi için olay yerine ekipleri sevk edildi.