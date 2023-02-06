Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, Mersin’de de şiddetli hissedildi.

Merkez üssü Pazarcık olan 7.4 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği illerden biri de Mersin oldu. Depreme uykuda yakalanan vatandaşlar panik halinde yataklarından fırlarken, en çok çocuklar korktu. Mersin’deki bir evde yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Deprem anında evin içinde çekilen görüntülerde, çocukların panik halinde odalarının kapılarına çıktığı görülürken, ev sakinlerinin yaşadığı korku görüntülere yansıdı.

Vatandaşlar depremle birlikte etkili olan yağmura rağmen evlerinden sokağa indi. Kimi vatandaşlar da güvenli olacağını düşündükleri araçlarına sığındı. Deprem Mersin kent merkezi ile birlikte Tarsus, Erdemli, Mezitli, Silifke, Mut ilçelerinde de kuvvetli şekilde hissedildi.

Mersin’de okullar tatil edildi

Öte yandan Mersin Valiliği, il genelinde bugün eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Mersin Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından, Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından yapılan açıklamada, il genelinde 6 Şubat Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği ve okulların tatil edildiği belirtilerek, "Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelimiz ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocuk sahibi olan kadın personelimiz idari izinli sayılacaktır" denildi.

"Depremde Mersin’de olumsuzluk yaşanmadı"

Pehlivan, bu sabah yaşanan depremle ilgili olarak ise, "Kahramanmaraş Pazarcık’ta meydana gelen deprem, Mersin ilimizde de hissedilmiştir. Çok geçmiş olsun. İlimiz genelinde şu ana kadar tespit edilen veya bildirilen can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz tarafından tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.