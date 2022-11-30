SAMSUN (İHA) – Samsun’da öğretmenler pandeminin getirdiği olumsuz şartları aşabilmek adına hem velilere hem de öğrencilere sınıf ortamında teknolojiyi kullanma, iletişim, bağlılıkla mücadele gibi birçok konuda eğitim veriyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun’da öğretmenler pandeminin getirdiği olumsuz şartları aşabilmek adına hem velilere hem de öğrencilere sınıf ortamında teknolojiyi kullanma, iletişim, bağlılıkla mücadele gibi birçok konuda eğitim veriyor.

Covid-19 salgınının günlük yaşam tarzını değiştirdi. Artan kaygı, uzaktan eğitim çalışmaları nedeniyle öğrencilerin okuldan uzak kalmaları sonucu okula karşı tutum ve algıların olumsuza dönmeye başlaması, sosyal ve duygusal gelişimin yavaşlaması, öğrencilerin kamu politikalarının uygulanma hizmetinden mahrum kalmaları, salgın sürecinde aile bireylerinin evde televizyon, bilgisayar, telefon ve internette geçirdikleri sürenin artması ve aile içi muhabbet ve sorumluluğun azalması gibi problemler ortaya çıkmaya başladı. Bu ortaya çıkan sorunları öğretmen, veli ve öğrenci iş birliği ile aşabilmek, bu sorunlarla baş edebilmenin yollarını bulabilmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "Aile Okulu Projesi" hazırlandı.

398 veliye ulaşıldı

Yıl içerisinde planlanan Aile Okulu Eğitici Eğitimi kurslarından Erzurum ‘da düzenlenen hizmet içi eğitime katılarak eğitici eğitimi alan öğretmen Vildan Pala ve Neriman Ağırtaş aldıkları eğitimleri Tekkeköy ilçesinde 34 öğretmene bilgilerini aktardı. Bu öğretmenler aynı zamanda 40 saatlik veli eğitimi de verdi. Eğitimi alan öğretmenler kendi okullarında 8 ana başlıktan oluşan aile içi iletişim becerileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma stres yönetimi, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, ahlaki gelişim konularında 44 saatlik veli eğitimi vererek velilerin aile yapısını korumak, aileleri teknoloji, beslenme, aile ilişkileri gibi konularda bilgilendirmeleri hedefledi. Tekkeköy ilçesinde aile okulu eğitimini alan 34 öğretmenden 25 öğretmen kendi okullarında hayat boyu öğrenme kursları üzerinden kurslarını açarak toplamda hedeflenen veli sayısının üzerine çıkarak 389 veliye ulaştılar. Bu sayının günden güne artıyor.