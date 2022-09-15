Öğrencilerin şiir okumasını beklerken öğretmenlerinin şiir okuduğunu gören vatandaşlar ve öğrenciler, Ayşe Gül Rumelioğlu’nu alkışladı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde "İlköğretim Haftası" çerçevesinde Tosya İlkokulu’nda program düzelendi. Programa Tosya Kaymakamı Suat Hatam, Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Öğrencilerin hazırladığı programda sınıf öğretmeni Ayşe Gül Rumelioğlu mikrofonu alarak pandemi döneminde yazmış olduğu "Okullar Çiçek Açtı’’ başlıklı şiirini okudu.

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