Turizm kenti Antalya’nın 2023 yılından beklentilerini değerlendiren Profesyonel Otel Yöneticileri (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "2023’e çok iyi başladık. İlk 15 günün verileri çok güzel geldi. 100 binin üzerinde bir turist sayısı ile karşı karşıyayız. Daha önce pandemi dolayısıyla tatile çıkamayan yaşlı kesimin temsil ettiği bir yaşlı akımı var. Özellikle Avrupa’dan ve Rusya’dan geliyorlar” dedi.

Turizm kenti Antalya’nın 2023 yılından beklentilerini değerlendiren Profesyonel Otel Yöneticileri (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "2023’e çok iyi başladık. İlk 15 günün verileri çok güzel geldi. 100 binin üzerinde bir turist sayısı ile karşı karşıyayız. Daha önce pandemi dolayısıyla tatile çıkamayan yaşlı kesimin temsil ettiği bir yaşlı akımı var. Özellikle Avrupa’dan ve Rusya’dan geliyorlar” dedi.

Antalya, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da turizme hızlı giriş yaptı. Antalya Havalimanı verilerine göre, Antalya’ya yılın ilk 15 gününde bin 135 uçakla 118 bin 762 turist geldi. 2022 yılının aynı döneminde 760 uçakla 73 bin 536 turistin geldiği Antalya’da yüzde 61,5’lik artış görüldü. Kente gelen turistlerin ülkelere dağılımında ise Rus turistler 36 bin 83 ile birinci sırada yer alırken, Rusları 31 bin 590’la Almanlar, 9 bin 920 ile İngiliz turistler ve 6 bin 625 ile İsrailli turistler takip etti.

"2023’e çok iyi başladık"

Turizm verilerini ve otellerin doluluk oranlarını değerlendiren Profesyonel Otel Yöneticileri (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, 2022 yılına kötü başladıklarını, Kurban Bayramı sonrası hareketliliğin yaşanmaya başladığını bildirdi. Ardından Rusya’dan uçak seferlerinin artması ile şehre gelen turist sayısında ciddi bir artış olduğunu belirten Atmaca, “2022 yılını beklentilerin üzerinde bitirdik. Gelen turist sayısı 13,5 milyonu geçti. Bu böyle bir dönemde bir rekordur. 2023’e çok iyi başladık. İlk 15 günün verileri çok güzel geldi. 100 binin üzerinde bir turist sayısı ile karı karşıyayız. Daha önce pandemi dolayısı ile tatile çıkamayan yaşlı kesimin temsil ettiği bir yaşlı akımı var. Özellikle Avrupa’dan ve Rusya’dan geliyorlar. 2023 de hedeflenen 17 milyonun üzerine çıkarak tarihi rekor kırmak istiyoruz” sözlerine yer verdi.

“Beklenilenin üzerinde bir kış geçiriyoruz”

İlk 15 günde yaşanan geçen yıla göre yüzde 60’lık farkın devam edeceğini belirten Atmaca, “Hem iç pazarda hem de dış pazara yönelik kampanya devam ediyor. Erken rezervasyona ciddi bir talep ver. Bu talepte ilk 15 günde ciddi bir doluluk yakaladık. Şu anda geçen yıla göre kıyaslanamayacak kadar güzel gidiyor. Geçen yıl savaştan dolayı büyük bir endişe vardı, talep nerede ise durma noktasına gelmişti. Bu yıl çok daha iyi durumdayız. Ambargoların esnemesi, Türk Hava Yollarının bize destek vermesi büyük fayda sağladı. Şu anda doluluk oranları değişiyor; ama geçen yıla göre güzel. Beklenilenin üzerinde bir kış geçiriyoruz. Geçen hafta itibariyle kar da yağdı, kayak merkezleri doluluk arttı” ifadelerini kullandı.

"Bu, yıllardır bizim verdiğimiz emeğin bir sonucudur"

Rusya’nın doğal gaz akışını kesmesi ile Avrupalıların kışı Antalya’da geçireceği yönünde haberleri de değerlendiren Atmaca, “Avrupa’da ısınma sorunu yok. Ben kaç kez gittim. Şu var; bizdeki ürün ve hizmet kalitesi o kadar çok yüksek ki insanlar kışı çok soğuk ülkelerinde geçirmek yerine bizim ülkemize gelmeyi tercih ediyorlar. Bu bir gerçek. Bu yıllardır bizim verdiğimiz emeğin bir sonucudur. Biz bunu daha fazla nasıl arttırabileceğimizi çalıştık. Gelen Rusya vatandaşlarının bazıları geri dönmüyor, alınan ev sayılarından belli. Savaş bittiği zaman bunların geri döneceğini düşünüyorum. Bunun kalıcı olmasını beklemiyorum. İnsanlar ait olduğu topraklara dönmek zorunda” açıklamasını yaptı.