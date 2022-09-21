Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde bulunan Zooloji Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.

Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde bulunan Zooloji Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.

Dicle Üniversitesi’nde 2017’de hizmete açılan Zooloji Müzesi, pandemi tedbirleri çerçevesinde de ziyarete kapanmıştı. Binlerce hayvan türünü içinde barındıran müze, pandemi seyrinin değişmesiyle birlikte ziyaretçilerini bekliyor. Dicle Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ve yakın illerde bulunan hayvan türlerinin titizlikle müzede bulundurulduğunu söyledi. Satar, “Zooloji müzemiz öğrenci ziyaretlerine açıldı. Öğrencilerimizi ziyarete bekliyoruz. Burada 2 bine yakın hayvan türü bulunmakta. Biz buradaki biyolojik zenginliklerimizi öğrenciler tarafından öğrenilmesini istiyoruz. Soyu tehlike altında olan hayvan türlerimiz bulunmakta. Bunları öğrencilerin tanımaları ve korumaları gerekiyor. Burada öğrencilere çevreyi korumalarıyla alakalı bilgilendirme yapıyoruz. Müzemizde ülkemize has türler bulunmakta. Küçük bir alan olmasına rağmen gerçekten ilgi çekici hayvan türleri mevcut. Öğrencilerimizin biyolojik zenginliklerimizi öğrenmeleri için burada çaba sarf ediyoruz” dedi.

Pandemi sonrası müzede nesli tükenmekte olan hayvanlarla ziyaretçilere açıldığını ifade eden Satar, “Pandemi sürecinde ziyaretçilerimiz evlere kapandıkları için biz de fırsat bulup müzemizi yeniledik. Çeşitli hayvan türlerini müzemize getirdik. Pandeminin seyri değiştiği için bölge illerden ve şehrimizde okuyan öğrencilerimize kapılarımızı ziyarete açtık” diye konuştu.