UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesi pandemi öncesinde yoğunlukla Uzakdoğu’dan turistleri ağırlarken son yıllarda tarihi kent ABD ve Avrupalıların gözdesi haline geldi.

UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesi pandemi öncesinde yoğunlukla Uzakdoğu’dan turistleri ağırlarken son yıllarda tarihi kent ABD ve Avrupalıların gözdesi haline geldi.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi ilçe Safranbolu yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olma yolunda ilerliyor.

Pandemi öncesinde Uzakdoğulu turistlerin en çok tercih ettiği kent olan Safranbolu’yu, 2022 yılının ilk 10 ayında en çok ziyaret eden ülkelerin başında ABD, Almanya, Fransa, Polonya, Rusya ve Kuveyt geliyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, “Uzun bir pandemi sürecini yaşadık. Bizim gibi turizmden ekmeğini kazanan kentler bu durumdan olumsuz etkilendi. Olumsuz etkilenmelerinin bir nedeni de bu bölgeye Uzakdoğu’dan turistlerin gelmesiydi. Bu pandeminin başlangıcı da Uzakdoğu yani Çin’de başladı. Doğal olarak buranın potansiyeli olan Uzakdoğulu turistler gelmemeye başladı. Ancak bizim çalışmalarımız sadece bir ülkenin veya bölgenin turistine bağlı kalmaktansa özellikle kültür turizmi açısından gelişmiş olan kentlere değer veren Avrupalı turistlerin kentimize gelmesini sağlamaktı. Çalışmalarımız hep bu yönde oldu” dedi.

Son birkaç yıldır Safranbolu Turizm İşletmeciler Derneği ile çalışmalar yaptıklarını aktaran Köse, “Birlikte Avrupa’dan turist çeken Türkiye’deki önemli turizm merkezlerine geziler düzenliyoruz. Oradaki hem turizm sektöründeki acentelerle hem yerel yönetimlerle hangi yönde çalışma yapmamız gerektiğine dair toplantılar yapıyoruz. Kentimizde de Kaymakamlıkla birlikte turizm çalıştayı yapıldı. Buradaki turizm sektöründe bulunan farklı iş kollarındaki esnaflarımız katıldı. Üniversite ile yapılan iş birlikleriyle belli bir rota çizildi Safranbolu ile ilgili. Aynı zamanda mor bayrak sertifika programını hayata geçirerek kentteki hizmetin ürünün kalitesinin artırılması yönünde çalışmalara başladık. Bu esnafımızı teşvik edici aynı zamanda yaptığı iş konusunda bilgilendirici bir program” diye konuştu.

Çalışmaların devam ettiğini kaydeden Köse, bu çalışmaların karşılığını almaya başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi: “Mart ayı itibariyle Fransız turistler gelmeye başlayacaklar. Amerika’dan ve Rusya’dan turistleri ağırlamaya başladık. 2023 yılındaki turizm sezonunda bunu ağırlıkla yaşamaya başlayacağız. Bu da kentimiz adına sevindirici. Çünkü kitlesel yoğun turistlerin gelip kente hiçbir şey bırakmaması bu kente zarar vermekten başka bir şey yapmıyordu. Başından beri anlatmaya çalıştığımız nitelikli derken alım gücü yüksek, kültür turizminden anlayan, kente gelip günü birlik gitmeyen turistler hedefimizde. Onlarla birlikte hem konaklama gün sayısını artırmak hem de katma değeri yüksek ürünleri turistlere satarak kente ekonomik anlamda da daha fazla getiri sağlamak. Ben bunu başardığımızı düşünüyorum. Bunun sonuçlarını esnafımız ve Safranbolu 2023 yılında daha net görecek.”